Удар КАБами по Херсону: из-под завалов достали двоих детей — Мрочко (фото)

Также после обстрела был спасен еще один пострадавший мужчина.
Российские захватчики почти в полночь, 19 февраля атаковали Херсон тремя управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава ОВА Роман Мрочко.
Он сообщил, что в результате удара пострадали дети.
"Спасатели извлекли из-под завалов 13-летних близнецов — мальчика и девочку. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Дети в больнице под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.
Также после обстрела был спасен еще один пострадавший мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травма, ранение ног.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.
Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.
Читайте также:
- Россия нанесла массированный удар по Одессе: тысячи людей без света
- Атака на Одессу: куда попали российские дроны и какая ситуация в городе сейчас (фото, видео)
- Удар России по ЧАЭС: какая ситуация сейчас и сколько будет стоить восстановление арки "Укрытие"