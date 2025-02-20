Удар КАБами по Херсону: из-под завалов достали двоих детей — Мрочко (фото)

Также после обстрела был спасен еще один пострадавший мужчина.

Российские захватчики почти в полночь, 19 февраля атаковали Херсон тремя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Роман Мрочко.

Он сообщил, что в результате удара пострадали дети.

"Спасатели извлекли из-под завалов 13-летних близнецов — мальчика и девочку. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Дети в больнице под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.

Также после обстрела был спасен еще один пострадавший мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травма, ранение ног.

Удар КАБами по Херсону/Фото: Роман Мрочко

Удар КАБами по Херсону/Фото: Роман Мрочко

Удар КАБами по Херсону/Фото: Роман Мрочко

Удар КАБами по Херсону/Фото: Роман Мрочко

Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

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