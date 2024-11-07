Удар КАБами по Запорожью: количество погибших выросло

Полиция располагает информацией о лицах, не выходящих на связь.

В результате удара по Запорожью 7 ноября возросло число погибших. Удар РФ унес жизни уже 4 человек.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Впрочем, под завалами еще могут быть люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

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По данным МВД, ранены 18 человек. Спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Потерпевшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.

Вовлеченные службы системы МВД работают, чтобы помочь пострадавшим. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление окупантов.

"Гражданская инфраструктура еще раз под ударом. Гражданские люди для России – это мишень. И за это РФ понесет ответственность", – подытожил Клименко.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

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