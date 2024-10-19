Удар КАБами по Запорожью: пострадали девочки в возрасте 8 и 13 лет (фото и видео)

По предварительной информации, повреждены 12 домов в трех районах города.
Вечером 19 октября в результате авиационного удара российской террористической армии по городу Запорожью получили повреждения жилые дома и гражданская инфраструктура. Число пострадавших возросло до 10 человек, среди которых две девочки в возрасте 9 и 13 лет.
Местное управление ГСЧС, городские и областные власти, а также очевидцы террористического удара публикуют фото и видео с места нового военного преступления россиян.
По предварительной информации, повреждены 12 домов в трех районах города. Городские службы проводят их обследование.
Взрывная волна выбила стекла и повредила фасады магазинов и аптек.
Одна из авиабомб упала вблизи гипермаркета, другая – посреди клумбы на проезжей части улицы.
Спасатели ГСЧС высвободили автомобиль, зажатый воротами автомойки.
Значительные разрушения получил один из частных жилых домов.
В результате вражеского авиаудара пострадали 10 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет, а также 82-летняя женщина.
Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.
Других пострадавших медики сейчас осматривают.
Напомним, вечером в субботу, 19 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла 2 удара управляемыми авиабомбами по городу Запорожье.
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