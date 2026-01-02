Удар КАБом по "Фельдман Экопарку": завалы до сих пор разбирают, под ними могут оставаться животные

Последствия удара по «Фельдман Экопарку» / © Суспільне

В «Фельдман Экопарке» в Харьковской области до сих пор разбирают завалы, под ними могут оставаться животные.

1 января РФ ударила управляемой авиабомбой по «Фельдман Экопарку». Есть погибшие животные, количество которых еще уточняется. Об этом в эфире День.LIVE рассказала спикер экопарка Елена Клименко.

«Парк был поврежден на 90%. Здесь не было ни одного уцелевшего вольера, и это помещение, где находились птицы, это фактически восстановленное, отстроенное с нуля. И сейчас его опять-таки разрушили. То, что мы с такой силой, с таким желанием, с той верой в лучшее восстанавливали, снова испытало разрушения», — рассказала Клименко.

Спикер поделилась, что после удара люди сами начали звонить по телефону и приезжать помогать.

Волонтеры и жители Харькова с утра присоединились к разбору завалов и поддержке парка.

