Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: есть погибшая и много раненых

В Харькове спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей жительницы многоэтажки, куда российские войска попали КАБом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому есть один погибший человек и 42 раненых", — сообщил мэр.

По его словам, пожар на месте "прилета" уже был потушен. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры.

Заметим, в Офисе генпрокурора сообщали, что, по предварительным данным, удар по Харькову был нанесен с самолета СУ-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 из УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ.

Как сообщалось, днем 15 сентября в Харькове прогремели мощные взрывы. Стало известно, что россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове. В общей сложности РФ сбросила на город не менее шести КАБов.

Россия сбросила бомбу на многоэтажку в Харькове: видео последствий попадания

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