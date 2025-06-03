Удар "Кинжалом" по Николаевщине: стало известно, что именно атаковал враг

Российский самолет-носитель ракет «Кинжал»

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Во время российской атаки ракетой «Кинжал» по Николаевской области 3 июня враг целился по портовой инфраструктуре, которая сейчас не работает.

Об этом начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в эфире «Новини.LIVE».

«Впервые во время полномасштабного вторжения россияне атаковали Николаевскую область ракетой „Кинжал“. Они целились по портовой инфраструктуре в пригороде Николаева, но ракета попала в землю«, — рассказал глава ОВА.

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Он добавил, что пока непонятно, почему оккупанты атаковали портовую инфраструктуру, которая уже три года не работает, и на которой нет людей.

Ким напомнил, что до окончания боевых действий николаевские порты не будут работать, ведь выход из них пролегает мимо захваченной врагом Кинбурнской косы, откуда российская армия обстреливает гражданские суда.

Напомним, утром 3 июня Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К-носителя ракет «Кинжал». Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Позже Ким подтвердил информацию от телеграм-каналов о том, что взрыв в Николаеве прогремел из-за атаки «Кинжалом». Глава ОВА отметил, что «все норм».

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