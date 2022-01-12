Удар копа в лицо локтем стоил закарпатцу года свободы

Виновник нанес удар с локтя, когда был пьяным.

Закарпатец проведет за решеткой год и три месяца за то, что избил копа, приехавшего по вызову, что его успокоить.

О приговоре Хустского районного суда жителю Межгорья информирует пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Отмечается, что еще летом в одном из магазинов в Межгорье мужчина нанес патрульному полицейскому удар локтем в лицо, нанеся легкие телесные повреждения.

"Правоохранители приехали на вызов продавщице, которая жаловалась на хулиганские действия обвиняемого. Последний в состоянии опьянения вел себя неадекватно, на законные требования полиции не реагировал, а ругался и цеплялся к присутствующим", — отметили в ведомстве.

Учитывая все обстоятельства, суд избрал осужденному наказание в виде ограничения свободы. "После вступления приговора в законную силу мужчину направят в исправительный центр", — отметили в прокуратуре.

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