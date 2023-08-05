Удар морским дроном по танкеру SIG – в Сети показали момент атаки

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки морскими дронами был поврежден российский танкер SIG. Судно получило пробоину.

В Сети появились первые кадры удара дроном по кораблю.

Так, на видео видно, как морской дрон курсирует в направлении танкера SIG и в считанные минуты врезается в судно и пробивает его, после чего видео обрывается.

В ночь атаки танкер стоял на якорной стоянке в 50 километрах от Керченского пролива.

Момент удара дроном по российскому танкеру SIG

Атака танкера SIG: что известно

Около полуночи в ночь на 5 августа 2023 года в районе Крымского моста раздались звуки взрывов.

Впоследствии в Сети сообщили о повреждении танкера SIG. Два российских буксира прибыли в район Черного моря, где находилось судно.

СМИ опубликовали запись, где члены экипажа говорили, что взрыв пришелся на машинное отделение танкера, оно затоплено.

На борту танкера, получившего повреждение в Керченском проливе, находятся 11 человек.

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