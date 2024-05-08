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Удар окупантов по Харькову: увеличилось количество пострадавших (фото)

Удар окупантов по Харькову: увеличилось количество пострадавших (фото)

Последствия удара по Харькову 8 мая

От российской агрессии продолжают страдать гражданские, в том числе дети.

Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 7. Среди них – 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет.

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

Последствия удара по Харькову 8 мая / ©
Последствия удара по Харькову 8 мая

По данным ведомства, в медучреждение госпитализированы:

  • двое парней – в тяжелом состоянии;
  • один парень и девочка – в среднем;
  • 55-летний гражданский мужчина – с травмами средней степени.
Последствия удара по Харькову 8 мая / © Харьковская ОВА
Последствия удара по Харькову 8 мая / Фото: Харьковская ОВА

Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии. Им предоставлена помощь на месте.

Последствия удара по Харькову 8 мая / ©
Последствия удара по Харькову 8 мая

Напомним, кафиры ударили по жилому району Харькова. Пострадали не менее пяти человек.

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