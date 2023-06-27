Удар окупантов по Краматорску и наступление ВСУ по всем направлениям: главное из обращения Зеленского

По словам президента, по всем направлениям, где ВСУ ведут наступательные действия, есть "движение вперед".

Президент Владимир Зеленский вечером 27 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Преступные обстрелы Кременчуга и Краматорска

Президент отметил, что ровно на годовщину удара российских оккупантов по Кременчугу, когда в результате атаки по торговому центру погибли 22 человека, россияне снова направили ракеты по Кременчугскому району.

Также сегодня захватчики снова жестоко обстреляли Краматорск из систем С-300.

"Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов", – сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что каждое такое проявление террора доказывает всему миру, что Россия заслуживает только одного – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех убийц и террористов.

Помощь США

Зеленский напомнил, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 500 млн. долларов. Украинские защитники получат бронетехнику и боеприпасы для "Петриотов", "Стингеров" и "Хаймарсов".

Фронт

Зеленский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 28-ю отдельную механизированную бригаду, 54-ю отдельную механизированную бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду.

"Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед! На всех направлениях, где мы ведем наступательные действия. Спасибо, воины! Сегодня у нас есть важные результаты в отражении российских штурмов. Я вам очень благодарен!", — подытожил. он.