Удар окупантов по Семеновке на Черниговщине: что известно о последствиях

Одного человека перевезли в областную больницу.

В результате удара оккупантов по Семеновке на Черниговщине 9 раненых, из них двое детей — 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Повреждения значительные — админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры", — сообщили в ОВА.

На месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критические.

"Из Семеновки ночью эвакуировали 24-х пациентов местного территориального центра — стариков перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов", — завершили в ведомстве.

Напомним, вечером в субботу, 4 января, российская террористическая армия нанесла авиаудар по пограничному городу Семеновка Черниговской области. На жилой массив в центре города враг сбросил 4 КАБ.

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