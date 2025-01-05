Удар окупантов по Семеновке на Черниговщине: что известно о последствиях

Одного человека перевезли в областную больницу.
В результате удара оккупантов по Семеновке на Черниговщине 9 раненых, из них двое детей — 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Повреждения значительные — админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры", — сообщили в ОВА.
На месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критические.
"Из Семеновки ночью эвакуировали 24-х пациентов местного территориального центра — стариков перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов", — завершили в ведомстве.
Напомним, вечером в субботу, 4 января, российская террористическая армия нанесла авиаудар по пограничному городу Семеновка Черниговской области. На жилой массив в центре города враг сбросил 4 КАБ.
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