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Удар окупантов по шахтам в Торецке: подробности о пострадавших (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Удар окупантов по шахтам в Торецке: подробности о пострадавших (видео)

Спасатели оказывают помощь после удара по Торецку / Фото: скриншот с видео

Тела раненых доставали из-под завалов спасатели ГСЧС.

В четверг, 21 декабря, в результате бомбового удара российских оккупантов по шахтам Торецка в Донецкой области ранены 6 человек и 3 человека погибли.

Пресс-служба МВД опубликовала кадры оказания помощи людям после этой атаки по гражданскому объекту.

Как видно на опубликованных кадрах, спасатели ГСЧС извлекали из-под завалов тела раненых. В больницы пострадавших транспортировали спецавтомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на момент удара под землей находились 32 горняка.

После удара окупантов по шахтам в Торецке на помощь пришли спасатели

После удара окупантов по шахтам в Торецке на помощь пришли спасатели

Напомним, утром 21 декабря российские войска были обстреляны из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

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Дата публикации
Просмотры
217
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