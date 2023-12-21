Удар окупантов по шахтам в Торецке: подробности о пострадавших (видео)

В четверг, 21 декабря, в результате бомбового удара российских оккупантов по шахтам Торецка в Донецкой области ранены 6 человек и 3 человека погибли.

Пресс-служба МВД опубликовала кадры оказания помощи людям после этой атаки по гражданскому объекту.

Также читайте Россияне устроили 131 обстрел по Херсонщине: что известно о последствиях

Как видно на опубликованных кадрах, спасатели ГСЧС извлекали из-под завалов тела раненых. В больницы пострадавших транспортировали спецавтомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на момент удара под землей находились 32 горняка.

После удара окупантов по шахтам в Торецке на помощь пришли спасатели

Напомним, утром 21 декабря российские войска были обстреляны из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

Читайте также: