Удар окупантов по шахтам в Торецке: подробности о пострадавших (видео)

Тела раненых доставали из-под завалов спасатели ГСЧС.
В четверг, 21 декабря, в результате бомбового удара российских оккупантов по шахтам Торецка в Донецкой области ранены 6 человек и 3 человека погибли.
Пресс-служба МВД опубликовала кадры оказания помощи людям после этой атаки по гражданскому объекту.
Как видно на опубликованных кадрах, спасатели ГСЧС извлекали из-под завалов тела раненых. В больницы пострадавших транспортировали спецавтомобили скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на момент удара под землей находились 32 горняка.
Напомним, утром 21 декабря российские войска были обстреляны из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и разрушения.
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