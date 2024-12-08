Удар "Орешником" по Киеву или западу страны: эксперт назвал возможные даты российской атаки

В Кремле стремятся продемонстрировать дальнобойность своего оружия, которое может достигать европейских стран.

Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западу Украины или попытается атаковать Киев в промежутке между 10 и 19 декабря.

Об этом заявил эксперт международных отношений Валерий Чалый в эфире телеканала NTA.

По его словам, 23 ноября россияне уже пытались запустить вторую баллистическую ракету, которую Путин называет "Орешником", для удара по украинской столице, но запуск был неудачным.

В то же время он отметил, что более вероятными целями для нанесения удара могут быть западные регионы Украины, поскольку в Кремле стремятся продемонстрировать дальнобойность своего оружия, которое может достигать европейских стран.

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"Теперь [целью для удара] снова может быть Киев, но скорее — местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты", — предположил Чалый.

При этом он отметил, что "не снимается с повестки дня демонстрация испытания тактического ядерного боезаряда".

“Это не нагнетание какой-либо ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, в первую очередь Европе, свои позиции”, — сказал эксперт.

Напомним, 22 ноября армия РФ атаковала город Днепр новой баллистической ракетой.

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