Удар "Орешником" по Львовщине: эксперт объяснил, на что рассчитывает Путин

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

Использование российской армией ракеты «Орешник» является, прежде всего, инструментом психологического воздействия, направленным на устрашение населения и усиление информационного давления на международное сообщество.

Об этом в эфире Еспресо во время проекта «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV и «Еспресо» рассказал военный эксперт Иван Тимочко.

Тимочко подчеркнул, что для врага «Орешник» важен именно как фактор психологического воздействия. Кремль рассчитывает, что демонстрация таких ракет повысит страх и неуверенность в Европе и Украине.

«Удар по Львовщине — это, скорее, психологический сигнал, чем стратегическое военное действие. После этого Россия начнет массированную информационную кампанию, чтобы запугать европейских партнеров, особенно на фоне обсуждений размещения европейских войск в Украине после возможных мирных соглашений», — сказал эксперт.

Он также отметил, что такие действия Кремля — попытка послать четкий сигнал Европе о готовности России реагировать на потенциальные военные шаги на территории Украины. То есть главная цель запуска ракеты «Орешник» состоит не в конкретном разрушении объектов.

Напомним, во время массированной атаки по Украине россияне применили ракету «Орешник». В частности, Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр».

Россия признала применение «Орешника» и объяснила это якобы ответом «на атаку Украины на резиденцию Путина на Валдае», которой на самом деле не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал о том, что такой удар вблизи границ ЕС и НАТО — это серьезная угроза безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества.