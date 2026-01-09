- Дата публикации
Удар "Орешником" по Львовщине: эксперт объяснил, на что рассчитывает Путин
Для оккупантов «Орешник» ценен, прежде всего, как мощный психологический фактор, считает эксперт.
Использование российской армией ракеты «Орешник» является, прежде всего, инструментом психологического воздействия, направленным на устрашение населения и усиление информационного давления на международное сообщество.
Об этом в эфире Еспресо во время проекта «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV и «Еспресо» рассказал военный эксперт Иван Тимочко.
Тимочко подчеркнул, что для врага «Орешник» важен именно как фактор психологического воздействия. Кремль рассчитывает, что демонстрация таких ракет повысит страх и неуверенность в Европе и Украине.
«Удар по Львовщине — это, скорее, психологический сигнал, чем стратегическое военное действие. После этого Россия начнет массированную информационную кампанию, чтобы запугать европейских партнеров, особенно на фоне обсуждений размещения европейских войск в Украине после возможных мирных соглашений», — сказал эксперт.
Он также отметил, что такие действия Кремля — попытка послать четкий сигнал Европе о готовности России реагировать на потенциальные военные шаги на территории Украины. То есть главная цель запуска ракеты «Орешник» состоит не в конкретном разрушении объектов.
Напомним, во время массированной атаки по Украине россияне применили ракету «Орешник». В частности, Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр».
Россия признала применение «Орешника» и объяснила это якобы ответом «на атаку Украины на резиденцию Путина на Валдае», которой на самом деле не было.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал о том, что такой удар вблизи границ ЕС и НАТО — это серьезная угроза безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества.