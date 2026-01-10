Удар «Орешником» по Львову: в ISW назвали истинную цель атаки РФ по западу Украины

Атака "Орешника" по Львову. / © СБУ

Реклама

Поздно вечером 8 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Львовской области. Уже второй раз страна-агрессорка применила эту воздушную цель для атаки по Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Воздушные силы сообщили, что россияне запустили эту баллистическую ракету с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что этот удар стал первым случаем, когда «Орешник» поразил регион. Российские войска ранее наносили удары по области с помощью беспилотников и небаллистических ракет.

Реклама

Член Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что газовая инфраструктура Львовской области не была целью атаки. По его словам, был нанесен удар по неподключенному к газоснабжению объекту и что критических повреждений газовой инфраструктуре не было.

Связанный с Кремлем российский милблогер отметил, что «Орешник» с обычной боеголовкой не мог повредить подземное хранилище газа, поскольку объект находится на сотнях метров под землей. Для того, чтобы нанести даже частичные повреждения, понадобилось бы либо ядерное оружие, либо очень мощный «сейсмический» удар.

Зачем РФ ударила «Орешником»

«Кремль, вероятно, обстрелял самую западную часть Украины ракетой „Орешник“, чтобы сдержать Европу и США от предоставления гарантий безопасности Украине», — считают аналитики.

Они акцентируют внимание на том, что Минобороны России пыталось оправдать удар как ответ на якобы «атаку» украинского беспилотника на резиденцию диктатора Владимира Путина в Валдае ночью против 29 декабря. Однако западные СМИ сообщили, что ЦРУ обнаружило, что попытки удара по резиденции Путина не было. Это соответствует оценке ISW.

Реклама

Удар «Орешником», отмечают в Институте, был частью российской ядерной атаки и преследовал цель запугать западные страны от оказания военной поддержки Украине. В частности, от развертывания войск в рамках мирного соглашения.

«Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут неприемлемыми для России, а иностранные войска будут законными целями. Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, с многоцелевой разделительной головкой с независимым наведением, направленной на запад Украины, вероятно, имело целью угрожать „Коалиции желающих“ и сдерживать такое развертывание войск, которые могут действовать далеко от линии фронта на западе Украины», — нагол.

Отметим, Путин представил первое использование Россией ракеты «Орешник» в ноябре 2024-го в Днепре — прямой ответ на удары украинской системы ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в России.

Удар «Орешником» по Львову

Поздним вечером 8 января, почти в полночь, армия РФ впервые за войну ударила по Львову «Орешником». Ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является сверхвысокой скоростью. Взрывы в городе раздались лишь через несколько минут после того, как была объявлена воздушная тревога.

Реклама

Минобороны РФ подтвердило атаку «Орешником» по Украине. Мол, это был ответ на якобы «атаку» дронов по резиденции «фюрера» Владимира Путина на Валдае. Кроме того, отчитались в ведомстве, якобы ночью поразили объекты производства дронов ВСУ и объекты энергетики.

Тем временем СБУ показала обломки ракеты. Среди найденных деталей: блок стабилизации и наводки (фактически это «мозги» ракеты), запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации, сопла с платформы блока разведения. Следователи квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре как военное преступление.