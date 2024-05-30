Удар по 128-й бригаде в Запорожье: в прокуратуре ответили, действительно ли дело "развалилось"

В Офисе генпрокурора рассказали детали дела по удару по 128 бригаде на Запорожье.

Информация в Сети, что уголовное дело по факту гибели бойцов 128 бригады во время награждения в прифронтовом селе в Запорожье "развалилось в суде", не соответствует действительности.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

По словам правоохранителей, уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

"Что касается командира бригады, был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного сообщения о происшествии", — говорится в сообщении.

Суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказывания его вины", — заверили в Офисе генпрокурора.

Ранее издание "Главком" писало, что ни одному человеку, который может быть причастен к гибели военнослужащих 128 бригады во время награждения, до сих пор не вручили подозрение.

"В итоге это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств – не отобрала объяснений у (командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады – Ред.) полковника Лысюка, не указала свидетелей", – отмечали в издании.

Напомним, 3 ноября 2023 года Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области.

Защитников собрали и построили вместе на награждение ко Дню артиллерии, а в то время враг именно нанес удар. Командир, приказавший выстроиться, сам не пришел.

В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что погибли 19 бойцов.

По информации председателя Камышеваской громады ранения получили и 9 местных жителей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что о трагическом инциденте уже известно поминутно.

По информации СБУ, трагедия произошла, потому что на одно из устройств, которое сломали российские хакеры, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета.

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