Удар по 13 областях Украины: Зеленский раскрыл последствия массированной атаки

Многоэтажный дом в Одессе, поврежденный в результате атаки 3 сентября

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Массированная российская атака по Украине в ночь на 3 сентября привела к разрушениям в 13 регионах, в том числе в Одессе, где пострадали 17 человек. Президент Владимир Зеленский отметил острую потребность ускорения оборонного производства и поставок ПВО.

Об этом глава государства написал в Сети.

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«В целом есть разрушения в 13 областях только за эту ночь», — сообщил Зеленский.

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В Одессе на месте попадания российского дрона в жилую многоэтажку продолжают работать соответствующие службы. Из-за повреждений квартир с 10-го до 17-го этажа пострадали 17 человек, среди которых трое детей.

Также ведутся работы по ликвидации последствий ударов в Обуховском и Бориспольском районах Киевской области. По словам президента, определенное количество спасателей ГСЧС работает над тушением пожара на складе фармацевтической компании.

Зеленский отметил, что российские войска также нанесли удары по Никополю, Херсону, Сумам, Запорожью и Хмельницкому.

«Во многих городах и громадах тревога практически не утихает из-за угрозы российских реактивных дронов. Враг не ходил в отпуска — россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять ее обороты», — отметил глава государства.

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Он отметил необходимость усиления реагирования и противодействия российским атакам, а также ускорения совместного с европейскими партнерами производства средств защиты, прежде всего систем противовоздушной обороны — антиракетной и антидроновой.

«Европа может быть самодостаточной и сильной — очень многое для этого уже было сделано за прошлые годы. И только такой она может защитить себя и свой образ жизни. Каждый день работаем с партнерами над новыми оборонными пакетами», — резюмировал президент.

Ночная атака на Украину 3 сентября — какие последствия

Ночью оккупанты атаковали Одессу реактивными БпЛА, ударив по 21-этажному жилому дому. Были повреждены квартиры и припаркованные рядом автомобили. Количество пострадавших возросло до 17 человек, в том числе трое детей, всем им предоставляется необходимая помощь.

В то же время, Хмельницкую область дважды атаковали российские ударные дроны. Обломки упали на территорию предприятия в Хмельницком, вызвав пожар грузовика и склада. Водитель фуры получил ранения. Во время другой атаки также произошел пожар на складе.

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В Запорожье в результате удара российского беспилотника повреждено нежилое здание и вспыхнул пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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