Удар по 22-этажке в Киеве: как выглядит разбитый дом
К счастью, пострадавшие из-за удара по 22-этажному дому в Киеве не зафиксированы.
В Киеве произошел «прилет» в 22-этажку, расположенную в Печерском районе столицы. Здание серьезно изуродовано.
Кадры последствий показали корреспонденты ТСН.
Как известно, в результате атаки произошел пожар на 4 и 5 этажах дома. Существенно поврежден фасад, многих окон просто нет.
«Несмотря на такой масштабный прилет по дому почти в центре столицы, обошлось без раненых. Все вовремя спустились в укрытие», — отметила журналистка Юлия Кириенко.
Фото изнутри 22-этажки
Как мы писали, 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Погибли шесть человек. Еще 13 человек травмированы.
Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В частности, есть попадание в 22-этажку. Как сообщили в ГСЧС:
Святошинский район — в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.
Печерский и Днепровский район – продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.
Кадры последствий обстрела Киева и Киевской области – в материале далее.