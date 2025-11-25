Удар по 22-этажке в Киеве: как выглядит разбитый дом

Обстрел 22-этажки в Киеве

Реклама

В Киеве произошел «прилет» в 22-этажку, расположенную в Печерском районе столицы. Здание серьезно изуродовано.

Кадры последствий показали корреспонденты ТСН.

Как известно, в результате атаки произошел пожар на 4 и 5 этажах дома. Существенно поврежден фасад, многих окон просто нет.

Реклама

«Несмотря на такой масштабный прилет по дому почти в центре столицы, обошлось без раненых. Все вовремя спустились в укрытие», — отметила журналистка Юлия Кириенко.

Фото изнутри 22-этажки

Обстрел 22-этажки в Киеве

Обстрел 22-этажки в Киеве

Обстрел 22-этажки в Киеве

Обстрел 22-этажки в Киеве

Как мы писали, 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Погибли шесть человек. Еще 13 человек травмированы.

Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В частности, есть попадание в 22-этажку. Как сообщили в ГСЧС:

Святошинский район — в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

Печерский и Днепровский район – продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Кадры последствий обстрела Киева и Киевской области – в материале далее.