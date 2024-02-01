Удар по аэродрому "Бельбек" в Крыму: ракета попала в важный военный объект РФ — росСМИ

На месте удара разразился масштабный пожар.
Во время атаки на военный аэродром "Бельбек" в Севастополе ракета попала в пункт связи оккупантов.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Astra со ссылкой на свои источники.
"В результате вчерашней (31 января – ред.) атаки на Севастополь неустановленная ракета попала по военному аэродрому "Бельбек". Атакован был пункт связи в/ч 80159, который, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому "Бельбек". Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Пострадавших, утверждают росСМИ, вроде бы нет.
Напомним, в среду, 31 января, в районе временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. По данным Института изучения войны, украинские войска нанесли удары по российским объектам в районе аэродрома "Бельбек".
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