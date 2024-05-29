Удар по аэродрому Луганского авиаучилища: показали спутниковые снимки, свидетельствующие о последствиях атаки

Спутниковый снимок за 28 мая показывает следы большого пожара, вспыхнувшего севернее взлетно-посадочной полосы. На снимке этого места, сделанном 10 мая, можно увидеть части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Последствия удара по аэродрому Луганского авиаучилища

"Местные власти утверждали, что вспышка произошла "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов", – говорится в сообщении.

Последствия удара по аэродрому Луганского авиаучилища

Напомним, вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

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