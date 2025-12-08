Удар по Ахтырке: спасатели эвакуировали людей из горящих квартир

Последствия атаки

Ночью, 8 декабря, российские войска нанесли удары БпЛА по 9-этажке в г. Ахтырка. Возник пожар в квартирах с 2 по 5 этажи.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Одновременно с тушения огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, деблокировали из поврежденных помещений», — говорится в сообщении.

Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. В настоящее время идет разбор поврежденных конструкций.

Напомним, в Чернигове вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома, повлекший за собой разрушение, пожар и травмирование двух человек.