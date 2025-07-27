Удар по автобусу на Сумщине: что известно о погибших и куда они ехали

РФ атаковала гражданский автобус в Сумской области

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Автобус, сегодня атаковавший российский дрон на Сумщине, неоднократно попадал под вражеские обстрелы, но последний рейс стал трагическим.

Детали о погибших пассажирах рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, погибшие в результате атаки россиян на автобус в Иволжанском — жительницы Юнаковской громады. Они были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной громаде.

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Кроме трех погибших, в результате вражеской атаки ранены 19 человек. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии — сейчас ее оперируют. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В общей сложности в автобусе находились 39 пассажиров.

Глава ОВА уточнил, что этот автобус неоднократно попадал под вражеские обстрелы, но сегодняшний рейс стал трагическим.

Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.

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