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Удар по автобусу с гражданскими на Сумщине: сколько погибших и раненых
Россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе, в результате чего как минимум три человека погибли.
В результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли и еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«Около 16:30 россияне из беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской громады», — рассказал он.
По предварительным данным ОВА, погибли три человека. Еще пятеро ранены. Им оказывается медицинская помощь.
Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию. Последствия атаки уточняются.
В то же время, Сумская областная прокуратура пишет, что около 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.