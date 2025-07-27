Удар по автобусу с гражданскими на Сумщине: сколько погибших и раненых

Автобус, который атаковали россияне / © Сумская областная прокуратура

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В результате российского удара по гражданскому автобусу в Сумской области три человека погибли и еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«Около 16:30 россияне из беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской громады», — рассказал он.

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По предварительным данным ОВА, погибли три человека. Еще пятеро ранены. Им оказывается медицинская помощь.

Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию. Последствия атаки уточняются.

В то же время, Сумская областная прокуратура пишет, что около 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

© Сумская областная прокуратура

Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.

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