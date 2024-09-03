Удар баллистикой по Полтаве: количество жертв возросло

Очередной целью врага на этот раз стала Полтава.

Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения в Полтаве. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях.

Об этом написал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады.

"Неописуемая боль и скорбь. Вечная память погибшим", — отметил Пронин.

Впоследствии в Офисе Генпрокурора обновили информацию о погибших. Так, российский удар унес жизни 51 человека.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за ракетного удара по учебному центру в Полтаве. Предварительно речь идет о халатности военных.

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