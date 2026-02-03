Удар по базе FPV и ликвидация "Солнцепека": Генштаб сообщил детали мощных ударов по объектам оккупантов

ВСУ уничтожили систему ТОС-1А «Солнцепек» / © 24 канал

Силы обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению наступательного потенциала врага, поразив целый ряд стратегических объектов как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 3 февраля.

Разгром базы БпЛА и скоплений пехоты

Самые ощутимые потери враг понес на Запорожском направлении. В районе населенного пункта Камыш-Зоря украинские подразделения нанесли точный удар по учебному центру, где оккупанты готовили пилотов и производили FPV-дроны.

Кроме того, зафиксированы «прилеты» по сосредоточениям живой силы врага:

Запорожская область: район н.п. Хлебодельное;

Белгородская область (РФ): район н.п. Теребрено (удар нанесен 2 февраля).

Уничтожение «Солнцепека» и станции РЭБ

Генштаб официально подтвердил уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Вражеская техника была ликвидирована 2 февраля на территории Белгородской области РФ.

Стоит отметить, что украинские бойцы впервые поразили и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» непосредственно на территории России.

Также в Донецкой области, в районе населенного пункта Барановка, украинские воины вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, что ослабит возможности оккупантов в противодействии украинским дронам.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора», — подчеркнули в Генштабе.

В настоящее время масштабы ущерба и окончательные потери личного состава захватчиков уточняются.

Напомним, ВСУ в Донецкой области ликвидировали известного российского актера – звезду сериала «Универ». Оккупант вторгся в Украину и поплатился за свою позицию.