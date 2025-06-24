Удар по Белгороду-Днестровскому: известны имена трех погибших сотрудников лицея

Погибшие в результате удара РФ по лицею в Белгород-Днестровском

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В результате ракетной атаки РФ по лицею в Белгород-Днестровском (Одесская область) погибли трое сотрудников заведения — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по хозяйственной работе и ухаживающая за порядком в школе работница.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесской облгосадминистрации.

Что известно о погибших

Аурика Константиновна Мельник (27.10.1973 — 23.06.2025) — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель, любящая мать и жена. Более 30 лет работала на образовательном поприще и воспитала не одно поколение достойных граждан Украины.

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Олег Федорович Герасименко (08.02.1948 — 23.06.2025) — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, заместитель директора по хозяйственной работе, заботливый муж и дедушка. В течение 27 лет добросовестно заботился о благосостоянии лицея.

Вера Николаевна Рощина (02.05.1965 — 23.06.2025). Коллеги помнят ее как искреннюю, добросердечную, ответственную работницу, которая заботилась о чистоте и порядке в лицее.

Напомним, что россияне атаковали город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

В момент атаки в заведении находились 18 человек. Погибли три работника заведения. Ранения получили 14 человек, среди которых двое 11-классников.

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