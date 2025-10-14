- Дата публикации
Удар по больнице Харькова: количество пострадавших возросло до шести человек — ОВА
Также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе Харькова.
Вечером, 13 октября, российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову, в результате чего пострадали шесть человек.
Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
«Шесть человек получили ранения стеклом в результате вражеского удара КАБ в Харькове», — говорится в сообщении.
Кроме того, некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс.
В результате ударов также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе Харькова.
Ранее сообщалось, что враг нанес массированный удар по Харькову.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.