Захватчики атаковали Харьков

Вечером, 13 октября, российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Харькову, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

«Шесть человек получили ранения стеклом в результате вражеского удара КАБ в Харькове», — говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс.

В результате ударов также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе Харькова.

Ранее сообщалось, что враг нанес массированный удар по Харькову.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.