Удар по Чернобыльской АЭС: какая ситуация с радиацией

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС находится в пределах нормы
По состоянию на сегодняшний день, 23 февраля, в результате российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС новых очагов тления не обнаружено.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости", – говорится в сообщении.
ГСЧС уверяет, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС находится в пределах нормы, угрозы для населения нет.
Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными. Возник пожар.
Читайте также:
- У Путина прокомментировали атаку дрона на Чернобыльскую АЭС
- Удар России по ЧАЭС: какая ситуация сейчас и сколько будет стоить восстановление арки "Укрытие"