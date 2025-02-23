Удар по Чернобыльской АЭС: какая ситуация с радиацией

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС находится в пределах нормы

По состоянию на сегодняшний день, 23 февраля, в результате российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС новых очагов тления не обнаружено.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости", – говорится в сообщении.

ГСЧС уверяет, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС находится в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными. Возник пожар.

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