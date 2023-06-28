Удар по Чонгарскому мосту: эксперт заявил, что Украина отодвинула логистику окупантов

Украина после нанесения ракетного удара отодвинула границу российской логистики к мостам на Чонгаре.

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Такое мнение в эфире ТСН высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня мы границу логистики (российских войск, – ред.) отодвинули к этим мостам на Чонгаре. Фактически остался маршрут через Армянск, но это "петля" в 150 километров", – сказал эксперт.

Жданов отметил, что оккупанты могут попытаться перевозить военные грузы через мост в Армянске, но он старый, поэтому не выдержит серьезных нагрузок.

"Понтонная переправа не спасает ситуацию... Что касается ракет ATACAMS, с их появлением мы автоматически перенесем границу поставки логистики на Крымский мост. Полуостров станет действительно полуостровом... Паромная переправа сегодня не выдержит той нагрузки, которая необходима им для обеспечения войск". .Как только появятся ракеты ATACAMS, я думаю, что мы сразу же решим вопрос Крымского моста", — сказал Жданов.

Напомним, ранее в Минобороны Британии заявили, что разрушенные мосты в Чонгаре на административной границе Херсонской области и аннексированного Крыма были жизненно важными для армии России.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что повреждения на Чонгарском мосту, где произошел взрыв, очень серьезны. Это усложняет военную логистику кафиров.

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