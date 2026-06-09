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Удар по Чонгарскому мосту: логистика РФ в Крыму уже за шаг до коллапса — полковник ВСУ
Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов для масштабирования ударов по Чонгарскому направлению, Крымскому мосту и железнодорожным паромам, что методически разрушает военную логистику врага на полуострове.
Силы обороны Украины продолжают методично и планомерно уничтожать военную логистику российских оккупационных войск на временно подконтрольных им территориях. Регулярные атаки на ключевые транспортные артерии, в частности на Чонгарском направлении, способны парализовать поставки вражеской группировки.
Об этом в эфире заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев в эфире КИЕВ24.
Чонгарский мост под прицелом
По словам эксперта, систематические и точные удары по Чонгарскому мосту оказывают накопительный эффект. Они способны постепенно спровоцировать настоящий транспортный коллапс для российской логистики в Крыму, ведь маршрут является одним из ключевых для обеспечения группировки войск РФ на юге Украины.
Комплексное истощение оккупантов
Украинская армия действует комплексно, избивая по всем возможным логистическим узлам врага. В настоящее время давление осуществляется сразу на несколько критически важных объектов:
Чонгарское направление — автомобильные и железнодорожные пути сообщения с материковой Украиной;
Крымский мост — главная незаконная артерия, соединяющая полуостров с территорией РФ;
Керченский пролив — где Силы обороны уже неоднократно успешно поражали российские железнодорожные паромы, которые враг использовал в качестве альтернативы поврежденному мосту.
«Украина имеет значительные ресурсы для дальнейшего масштабирования таких операций», — подчеркнул Владислав Селезнев.
Экс-спикер Генштаба добавил, что имеющийся потенциал и средства поражения позволяют украинским военным не просто поддерживать текущий темп операций, но и усугублять огневое давление на крымскую логистику захватчиков в дальнейшем.
Напомним, 9 июня Силы обороны Украины ударили по Чонгарскому мосту, из-за чего движение перекрыто. Российский гауляйтер Владимир Сальдо подтвердил повреждение в результате ночной атаки БпЛА и призвал водителей пользоваться объездными маршрутами через Армянск и Перекоп.
Ранее, 6 июня, оккупационные власти сообщили об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара, из-за чего движение в Крым через пункт «Джанкой» было временно перекрыто. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отмечалось, что этот удар существенно усложнит логистику российских войск на юге.