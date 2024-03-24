Удар по десантным кораблям "Азов" и "Ямал": почему для окупантов это очень большая потеря

Российские военные во временно оккупированном Крыму могут навсегда потерять десантные корабли "Азов" и "Ямал". Удары по ним нанесли ВСУ 24 марта.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, кроме поврежденных и уничтоженных объектов россиян – а это центр связи и объекты, связанные с системой управления и инфраструктуры оккупантов – повреждения получили корабли "Азов" и "Ямал".

И это очень болезненный удар по военным РФ, поскольку десантные корабли были последними рабочими в черноморской флотилии проекта 775.

"БДК проекта 775 – это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфи Stocznia Północna не в Союзе, а в Польше, в Гданьске. Поэтому даже если эти корабли не пошли ко дну, а были повреждены, их ремонт при определенных повреждениях просто нереален. Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок... ВС ВСУ сработали на "Отлично", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе вечером 23 марта прогремели мощные взрывы.

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