Удар по ДнепроГЭС: какие повреждения, когда могут запустить станцию и угроза ли прорыва

На рассвете 22 марта по объектам ДнепроГЭС в Запорожье прилетело несколько российских ракет. На месте попаданий произошел масштабный пожар и повреждение. Пока специалисты не берутся говорить, когда можно запустить станцию. Угрозы по прорыву плотины нет, она не повреждена.

Об этом рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщили в пресс-службе компании и Liga.net.

"Нам трудно сейчас сказать, когда мы можем запустить станцию. Пока мы проводим определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию", — говорит Сирота.

По его словам, существуют серьезные повреждения верхней части здания. Сама же станция имеет 35 метров глубины вниз, где есть разные этажи. Специалисты должны проанализировать эту часть. Верхнюю часть строения придется восстанавливать полностью.

"Что касается оборудования, мы не можем попасть на нижние отметки станции, потому что верхняя отметка полностью обрушена. Как только мы все это демонтируем, тогда сможем понять, что нужно восстанавливать, а что заказывать, производить", — рассказал Сирота.

В результате атаки было повреждено пол машинного зала, куда прилетели ракеты. Кроме того, снесены крыша, стены.

"Достаться до этого оборудования, проанализировать строительную часть и часть оборудования еще невозможно. Нужно некоторое время. Минимум два-три дня, чтобы мы могли сделать предварительные визуальные обследования и сделать анализ. Только после этого сможем дать оценку последствиям этой ракетной агрессии", — подчеркнул он. гендиректор "Укргидроэнерго".

Сирота говорит, что есть оборудование, которое не подлежит восстановлению, а требует замены. Это оборудование индивидуального заказа, поэтому срок его изготовления достаточно длительный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Можно ли восстановить ДнепроГЭС — честный ответ от гендиректора "Укргидроэнерго"

Напомним, ранее Игорь Сирота сообщал, что после ракетного удара по ДнепроГЭС утром 22 марта станция находится в критическом состоянии. Ведь было два прямых попадания. По его словам, зафиксировано попадание по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

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