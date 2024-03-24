Удар по ДнепроГЭС: Жданов оценил, будет ли РФ снова атаковать станцию

В ходе атаки 22 марта российские войска фактически уже решили вопрос с ДнепроГЭС. Дальше ее обстреливать нет смысла, потому что саму плотину разрушить ракетами нереально, ее можно только взорвать изнутри. Впрочем, возможно, удары по ГЭС будут еще.

Такое мнение в интервью "Главреду" высказал военный эксперт Олег Жданов.

Дважды пришлось убедиться в том, что разрушить дамбу можно путем подрыва изнутри. Так, Жданов напомнил о подрыве ДнепроГЭС большевиками в 40-е годы, а также о подрыве Каховской ГЭС. Между тем, удары по ДнепроГЭС россияне нанесли с другой целью, отмечает он. В ходе атаки удалось вывести из строя ГЭС-2 и повредить ГЭС-1.

Эти электростанции помогают атомным станциям пройти пиковую нагрузку. Атомная станция очень медленно может изменять мощность, не может реагировать на резкие перепады нагрузки. Для этого нужны тепловые и гидроэлектростанции. Кстати, в некоторых новых учебниках ГЭС называют гидроаккумулирующими электростанциями, то есть эти станции аккумулируют., чтобы либо тушить пиковую нагрузку, либо перекрывать пик, если не хватает мощности реактора. Без этой станции гибкость системы полностью нарушается", — рассказал эксперт.

Жданов подчеркивает, что угрозы для Запорожской АЭС нет, потому что станция сегодня не работает на всю мощность, а только обеспечивает сама себя. Сейчас АЭС дает максимум 3% своей общей мощности и обеспечивает прилегающие населенные пункты. В частности, временно оккупирован Энергодар.

"А так, ЗАЭС практически остановлена. Однако в общей системе страны, особенно в таких промышленных регионах, как Запорожье и Днепропетровщина, ГЭС, когда идет пиковая нагрузка, включается для его сглаживания. Сейчас, значит, Россия "выбила мозги" двумя ударами – по ГЭС-1 и ГЭС-2 О ГЭС-2 уже сказано официально: она не подлежит восстановлению – нужно все старое вынимать и ставить новое", — добавил он.

Российские войска утром 22 марта атаковали ДнепроГЭС, ударив по гидросооружениям и плотине. На месте "прилетов" возник пожар.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота говорит, что после ракетного удара по ДнепроГЭС станция находится в критическом состоянии. Ведь было два прямых попадания. По его словам, зафиксировано попадание по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

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