Удар по Днепру: 12 тел и их фрагментов до сих пор не опознаны, 17 человек считаются пропавшими без вести

В Днепре не идентифицированы остающиеся 12 тел и их фрагментов, найденных под завалами многоэтажки, в которую 14 января попала российская ракета.

Об этом сообщила советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко в эфире общенационального телемарафона.

"Спасательная операция завершилась вчера (17 января – ред.). По состоянию на это время российская ракета унесла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел пока еще не идентифицированы. За эти сутки только 3 человека узнали. 17 человек остаются пропавшими без вести. Они могут быть среди тех, кого еще не узнали", – отметила Бабаченко.

По ее словам, количество раненых за последние сутки возросло до 80. С помощью медиков обратилась 80-летняя женщина с контузией и ушибом головного мозга.

В больницах остаются 25 человек, среди них – трое детей.

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В результате российского преступления сиротами осталось трое детей. В частности, двое детей – из семьи, переехавшей из Никополя. Оба родителей погибли. Опеку оформляют бабушка и дядя.

Еще у одной 4-летней девочки родители погибли. На момент удара девочка находилась у бабушки, которая сейчас оформляет опеку.

Напомним, во время массированного ракетного удара 14 января одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сейчас в списке погибших – 45 человек. Среди них – три ребенка. ТСН.ua собрал сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые известны.

Не успела Украина оправиться от тяжелой потери в Днепре, как сегодня страну всколыхнуло новое горе. В Броварах под Киевом упал вертолет. Погибли по меньшей мере 17 человек, из них трое – дети. Среди жертв – руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Массовое убийство в Днепре: от российской ракеты погибли 45 человек