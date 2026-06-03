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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар по Днепру: что "Новая почта" сообщила о повреждении терминала и компенсации клиентам

В Днепре в результате российской атаки БПЛА поврежден инновационный терминал Новой почты. Работники не пострадали, компания обещает компенсацию клиентам.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Удар по Днепру: что "Новая почта" сообщила о повреждении терминала и компенсации клиентам

Новая почта

В Днепре в результате российской атаки беспилотниками был поврежден инновационный терминал «Новой почты».

Об этом сообщила сама компания после вечерних обстрелов города 3 июня.

По данным «Новой почты», во время удара работники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

«Пока идет оценка масштаба разрушений и проверка состояния грузов после удара», — отметили в компании.

На месте работают спасатели ГСЧС и правоохранители.

Что сообщили в Днепропетровской ОВА

Ранее начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал о нескольких ударах по городу. По информации спасателей, сначала российские войска атаковали расположенные рядом продуктовые склады, после чего произошел повторный удар по логистической инфраструктуре.

В Новой почте заявили, что клиентам компенсируют потери в случае повреждения или уничтожения отправлений.

«В ближайшее время с получателями свяжутся для уточнения деталей возмещения», — сообщили в компании.

Также клиентам рекомендуют проверять статус посылок через мобильное приложение или на официальном сайте сервиса.

К ликвидации последствий атаки, по данным ГСЧС, привлекли более 100 спасателей и десятки единиц техники.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
7
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