- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Днепру: из-под завалов достали тело еще одной женщины
Российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Из-под завалов извлекли тело еще одной женщины.
В Днепре увеличилось количество погибших после атаки по городу. Враг попал в многоэтажку.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
«Уже двое погибших в результате атаки на Днепр. Тело еще одной женщины из-под завалов достали спасатели. По обновленным данным, пострадавших 12. Семь пострадавших находятся в больнице», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что пожар в многоэтажке был потушен. Там разрушены квартиры в двух подъездах с 2 до 6 этажа. Погибла женщина.
Обо всех деталях ночной атаки по Украине читайте в новости.