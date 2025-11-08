Удар по Днепру: из-под завалов достали тело еще одной женщины

Последствия атаки / © Associated Press

В Днепре увеличилось количество погибших после атаки по городу. Враг попал в многоэтажку.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«Уже двое погибших в результате атаки на Днепр. Тело еще одной женщины из-под завалов достали спасатели. По обновленным данным, пострадавших 12. Семь пострадавших находятся в больнице», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что пожар в многоэтажке был потушен. Там разрушены квартиры в двух подъездах с 2 до 6 этажа. Погибла женщина.

