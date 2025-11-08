ТСН в социальных сетях

269
1 мин

Удар по Днепру: как спасатели вернули владелице кошку Клер (видео)

Теперь владелица, которую спасли раньше, и ее пушистая любимица наконец вместе.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Кошка Клэр на руках спасателя

Кошка Клэр на руках спасателя / © скриншот с видео

Из-под завалов четвертого этажа поврежденного дома в Днепре спасли кошку Клэр.

Об этом сообщает «Суспільне» в Telegram.

Владелица Валерия рассказала, что ее вытащили из заблокированной квартиры спасатели, а кошка на тот момент испугалась и сбежала.

Теперь владелица, которую спасли раньше, и ее пушистая любимица наконец вместе.

Напомним, 8 ноября российская армия нанесла массированную атаку по Днепру. Российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошло разрушение квартир с четвертого по шестой этаж. По последним данным, трое погибших. На месте попавшего на видео удара работают спасатели.

