Удар по Днепру: как спасатели вернули владелице кошку Клер (видео)
Теперь владелица, которую спасли раньше, и ее пушистая любимица наконец вместе.
Из-под завалов четвертого этажа поврежденного дома в Днепре спасли кошку Клэр.
Об этом сообщает «Суспільне» в Telegram.
Владелица Валерия рассказала, что ее вытащили из заблокированной квартиры спасатели, а кошка на тот момент испугалась и сбежала.
Напомним, 8 ноября российская армия нанесла массированную атаку по Днепру. Российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошло разрушение квартир с четвертого по шестой этаж. По последним данным, трое погибших. На месте попавшего на видео удара работают спасатели.