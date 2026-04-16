Удар по Днепру: количество погибших снова возросло
В Днепре количество погибших в результате очередного российского удара увеличилось до пяти человек.
Число погибших в результате удара РФ по Днепру 16 апреля увеличилось до 5 человек.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
«Нашли еще тело. Четвертый погибший. Еще один человек скончался в больнице. Таким образом, по состоянию на 16:15 всего пять человек погибли», — написал он.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что под завалами разбитого врагом дома в Днепре обнаружили тело 74-летнего мужчины.
«Ночная российская атака унесла жизни 5 человек — трех женщин и двоих мужчин», — сообщил глава ОВА.
Напомним, что в ночь на 16 апреля российская армия совершила комбинированную атаку на Днепр.
Российский удар пришелся по центру: разбиты жилые дома и офисные здания. Было попадание в пятиэтажку.
Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.
В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населенные пункты.