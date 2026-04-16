ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Удар по Днепру: количество погибших снова возросло

В Днепре количество погибших в результате очередного российского удара увеличилось до пяти человек.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Днепру 16 апреля

Число погибших в результате удара РФ по Днепру 16 апреля увеличилось до 5 человек.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

«Нашли еще тело. Четвертый погибший. Еще один человек скончался в больнице. Таким образом, по состоянию на 16:15 всего пять человек погибли», — написал он.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что под завалами разбитого врагом дома в Днепре обнаружили тело 74-летнего мужчины.

«Ночная российская атака унесла жизни 5 человек — трех женщин и двоих мужчин», — сообщил глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 16 апреля российская армия совершила комбинированную атаку на Днепр.

Российский удар пришелся по центру: разбиты жилые дома и офисные здания. Было попадание в пятиэтажку.

Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.

В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населенные пункты.

Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie