- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Днепру: вспыхнули пожары, есть пострадавшие (видео)
Российские войска нанесли удары по Днепру, в результате чего в городе возникло несколько пожаров и, по предварительным данным, пострадали.
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Днепр. В городе зафиксировано несколько очагов возгорания после вражеских ударов .
Об этом начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Телеграмме.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали. Их количество и состояние пока уточняют.
Враг попал по жилым кварталам в Днепре.
Пожар на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно под завалами может быть человек.
На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия ударов и оказывают помощь пострадавшим.
Пятеро человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Трое из них госпитализированы. 40-летняя женщина в тяжелом состоянии.
Власти призывают жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, поскольку угроза новых ударов сохраняется.
