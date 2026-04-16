Атака на Днепр

Украина
119
1 мин
Удар по Днепру: вспыхнули пожары, есть пострадавшие (видео)

Российские войска нанесли удары по Днепру, в результате чего в городе возникло несколько пожаров и, по предварительным данным, пострадали.

Елена Кузьмич

В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Днепр. В городе зафиксировано несколько очагов возгорания после вражеских ударов .

Об этом начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Телеграмме.

  • По предварительной информации, в результате атаки пострадали. Их количество и состояние пока уточняют.

  • Враг попал по жилым кварталам в Днепре.

  • Пожар на нескольких локациях. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно под завалами может быть человек.

  • На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия ударов и оказывают помощь пострадавшим.

  • Пятеро человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Трое из них госпитализированы. 40-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Власти призывают жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, поскольку угроза новых ударов сохраняется.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

