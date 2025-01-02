Удар по домам в центре Киева: почему российские "Шахеды" смогли туда долететь

Российские удары новогоднего утра не были связаны с военными целями.

Российские "Шахеды" во время утренней атаки 1 января смогли долететь до центра Киева после истощения системы противовоздушной обороны.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV.

По его словам, что налет российских ударных дронов ночью против 1 января был нетрадиционным – запуск беспилотников происходил без "приманок" – имитационных дронов.

"По крайней мере, по Черниговщине и Киевщине было как минимум три волны этих "Гераней" ("Шахедов" — Ред.)..." в систему ПВО", — объяснил Жирохов.

Российские удары новогоднего утра не были связаны с военными целями. По мнению Жирохова, российские захватчики наметили определенные участки размещения ПВО и запускали дроны с тех сторон, которые менее прикрыты защиты.

"Это был показ того, что они могут пройти систему ПВО Киева. Очень тяжелая была ночь. Очень непросто было, тем более что россияне до этого примерно определили, где расположены системы ПВО. Это была доразведка, и где расположены эти мобильные огневые группы". И избивали они достаточно мощно и просто показательно", — сказал Жирохов.

Российские военные приложили много усилий, чтобы получить возможность отправить ударные дроны в центр Киева.

"Потери несопоставимы, потому что фактически если брать за год, где-то 90% этих "Гераней" сбиваются. Это колоссальные средства, которые они вкладывают в такие ударные дроны", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев дронами. Сработали силы ПВО, но в нескольких районах столицы произошло падение обломков дронов.

Кроме того, были атакованы дома прямо в центре столицы. Россияне применили для этого удара по меньшей мере четыре дрона.

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