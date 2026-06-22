Оккупанты ударили по дому многодетной семьи в Сумской области: погибли ребенок и двое взрослых

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Российские войска утром 22 июня атаковали здание многодетной семьи в Зноб-Новгородской общине. Удар пришелся на жилой дом, где находились люди.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины.

Последствия обстрела РФ в Сумской области

По данным следствия, около 04:50 оккупанты ударили дроном по дому мирных жителей в Шосткинском районе. В результате атаки погиб 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

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Также ранения получили 31-летняя мать ребенка, 10-летний брат и 13-летняя сестра. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пока прокуроры совместно с правоохранителями фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства военного преступления.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее в больнице скончалась 33-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения во время российской атаки по Шосткинской общине Сумской области. Медики почти сутки боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось из-за критического состояния и тяжелых травм. Число жертв атаки возросло до двух, ведь ранее сообщалось о еще одной погибшей в результате этого обстрела.

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