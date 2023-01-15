Удар по дому в Днепре: под завалами может быть героиня "Азовстали", которую недавно освободили из плена

Ее муж до сих пор находится в российском плену.

В результате российской террористической атаки к многоэтажке в Днепре под завалами остались целые семьи. Так, Русана Бабкина – дочь героев "Азовстали" – ждет новости о своих родных, потому что в доме находились ее мама, сестра и бабушка.

Об этом она написала в Facebook.

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"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки. Больше связи нет", — отметила Русана.

Родители Бабкиной 24 февраля вступили в ряды ТРО Мариуполя. 17 мая оба вышли из "Азовстали", по приказу, сдавшись в плен.

Мама была освобождена из плена 17 октября 2022 г. в рамках "женского обмена", а отец девушки до сих пор в российском плену.

Сестра Русаны уехала из Харькова 5 марта, когда россияне активно вели обстрелы и были уже на подступах к городу.

"Сестра, стоя в плацкартном вагоне поезда Харьков — Днепр, теряя сознание из-за усталости, уехала из Харькова, потому что на Алексеевке оставаться больше было невозможно, из общежития "попросили уехать". Я с бабушкой, на чудом уцелевшем автомобиле 20 марта выехала (из Мариуполя. - Ред.) через Новую Ялту в Днепр, где встретилась, наконец, с сестрой", – рассказала свою история девушка.

Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сейчас в списке погибших – 30 человек, в том числе 15-летняя девочка.

Житель Днепра рассказал о первых минутах после удара. Его невесту выбросило из окна 8-го этажа вместе со стеной.

В России пропагандисты откровенно говорят, что довольны убийством гражданских в Днепре и угрожают другим городам.