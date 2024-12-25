Удар по дому в Кривом Роге: показали ужасные кадры момента прилета (видео)

Вчера, 24 декабря, кафиры ударили по дому в Кривом Роге. Появились кадры ужасающего момента прилета.

Кадры обнародовали в Сети.

В Сети показали момент прилета по дому в Кривом Роге

Напомним, вчера, 24 декабря, оккупанты ударили по дому в Кривом Роге. Погиб мужчина, еще 17 человек пострадали.

Как отмечалось ранее, ночью 25 декабря в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара в сочельник. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, в том числе девушки 14 и 16 лет. Погиб 43-летний мужчина.

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