- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по дому в Тернополе: под завалами ищут более 20 человек
По состоянию на сегодняшнее утро известно о 26 погибших.
Более суток продолжаются поисково-спасательные работы в Тернополе на месте удара российской ракеты по жилому дому. По состоянию на утро 20 ноября судьба 22 человек неизвестна.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Неизвестно о местонахождении 22 человек - их поиск продолжается. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск", - подчеркнул глава государства.
По его словам, к работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины.
Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент известно о 26 погибших. Среди них трое детей.
Как сегодня утром в ГСЧС сообщили, что поиск людей продолжается. Вероятно, количество погибших может возрасти. По данным спасателей, 93 человека ранены.
Напомним, с утра 19 ноября оккупационная армия РФ атаковала в Тернополе обычные жилые дома. Смертельный "прилет" по многоэтажке нанесла крылатая ракета Х-101. Ее обломки обнаружили на месте удара. Известно, что это вооружение было произведено в четвертом квартале 2025 года.