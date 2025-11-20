ТСН в социальных сетях

Украина
337
1 мин

Удар по дому в Тернополе: под завалами ищут более 20 человек

По состоянию на сегодняшнее утро известно о 26 погибших.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на дом в Тернополе.

Атака на дом в Тернополе. / © ГСЧС в Тернопольской области

Дополнено новыми материалами

Более суток продолжаются поисково-спасательные работы в Тернополе на месте удара российской ракеты по жилому дому. По состоянию на утро 20 ноября судьба 22 человек неизвестна.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Неизвестно о местонахождении 22 человек - их поиск продолжается. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленных конструкций. Это усложняет поиск", - подчеркнул глава государства.

По его словам, к работам привлечены более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент известно о 26 погибших. Среди них трое детей.

Как сегодня утром в ГСЧС сообщили, что поиск людей продолжается. Вероятно, количество погибших может возрасти. По данным спасателей, 93 человека ранены.

Напомним, с утра 19 ноября оккупационная армия РФ атаковала в Тернополе обычные жилые дома. Смертельный "прилет" по многоэтажке нанесла крылатая ракета Х-101. Ее обломки обнаружили на месте удара. Известно, что это вооружение было произведено в четвертом квартале 2025 года.

