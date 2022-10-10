Удар по энергосистеме Украины: Зеленский призвал к "умному потреблению" электричества

Президент призвал использовать электричество так, чтобы не перегружать энергосистему.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 17 до 22.00.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 10 октября.

"Об энергетике. Мы сделаем все, чтобы возобновить нормальное производство и поставки электричества. Нам нужно, чтобы электричество было у всех семей, независимо от каких-либо проявлений российского террора. Нам нужно, чтобы энергией были обеспечены все наши дома, во всех областях", – отметил Зеленский.

Он отметил необходимость разумного потребления электричества, особенно в часы пиковой нагрузки на энергосистему – с 17 до 22.00.

"Я очень прошу вас, пожалуйста, в это время потребляйте электричество так, чтобы не перегружать энергосистему. Стирка, глажка, ремонт и использование других электроприборов, потребляющих много энергии, пожалуйста, переносите – до 17 часов или после 22- е. Большая просьба", – попросил глава государства.

Президент пояснил: чем больше украинцев будут потреблять электричество именно так, тем стабильнее будет работать отечественная энергосистема.

Ранее президент Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 10 октября в некоторых населенных пунктах, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов армии РФ, подача электричества уже возобновлена.

Почему необходимо экономить электроэнергию

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. Галущенко подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже проходит.

По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр объяснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

График аварийных отключений введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостанавливает поставки электроэнергии в страны ЕС.