Удар по "Эпицентру": сколько людей остаются пропавшими без вести

Родные ожидают результатов экспертизы.
Специалисты продолжают поисковые работы на месте обстрела "Эпицентра" в Харькове. Еще два человека считаются пропавшими без вести.
Об этом "Общественному" сказал руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
"Есть два тела, которые мы изъяли. Ожидаем, что будет найдено совпадение с материалами близких ДНК", — отметил он.
По словам Болвинова, вероятно, разбор завалов гипермаркета сегодня будет завершен. Тогда и будет понятно окончательное количество жертв.
Как сообщалось, в результате авиаударов по "Эпицентру" по состоянию на 29 мая известно о 19 погибших и 54 раненых.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал свежие кадры с места обстрела "Эпицентра".
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