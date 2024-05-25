Удар по "Эпицентру" в Харькове: какую бомбу применила Россия и что известно о пострадавших — спикер прокуратуры

Российская террористическая армия нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове авиационным боеприпасом УМПБ Д-30. Взрыв привел к пожару, в результате которого количество пострадавших может увеличиться.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, пожар после обстрела торгового центра на Салтовке был мощным, поскольку загорелись лакокрасочные изделия, деревянные изделия, обшивка магазина и другие товары, которые были внутри.

“Возник сильный едкий дым, окутавший весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться. То есть фактически от самого взрыва пострадали люди, есть погибшие, и еще сам пожар усугубил последствия этого военного преступления и мы готовимся к очень серьезным последствиям”, — отметил представитель прокуратуры.

Дмитрий Чубенко сообщил, что работники прокуратуры изъяли серверы из видеокамер этого торгового центра, чтобы выяснить, какое количество людей находилось внутри.

“Из-за очень сильного пожара мы понимаем, что тела будут очень сильно изуродованы, возможно от них не останется ничего. И наличие видео, что люди были в торговом центре, будет подтверждением того, что человек был там, и это даст понимание картинки последствий этого военного преступления", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ из Харькова!!! Удар по "Эпицентру", где были СОТНИЕ людей! Что происходит на месте"

Напомним, после ракетного удара РФ по гипермаркету "Эпицентр" Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить достаточное количество ПВО.

Читайте также: