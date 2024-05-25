Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших выросло (фото)

Россияне днем 25 мая ударили по "Эпицентру" в Харькове. Пожарным удалось локализовать пожар.

Об этом сообщила ГСЧС.

Последствия обстрела "Эпицентра" в Харькове

Предварительно, в результате авиаударов есть 2 погибших. К сожалению, в Харьковской ОВА сообщили, что количество пострадавших возросло до 33 человек.

Последствия обстрела "Эпицентра" в Харькове

"Тушение пожара продолжается", — подытожили в службе.

Последствия обстрела "Эпицентра" в Харькове

Напомним, сотрудники ГСЧС борются с последствиями обстрелов строительного гипермаркета в Харькове. Пострадали не менее 24 человек, еще 2 – погибли.

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