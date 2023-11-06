Удар по главному судоремонтному заводу в Крыму: эксперт рассказал, что задумали украинские военные

Несмотря на это, россияне могут продлить провокации в Черном море.

У окупантов резко уменьшилось возможность обстреливать Украину ракетами "Калибр". Все из-за атаки ВСУ по заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он приводит в пример отчет ISW, по данным которого завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, среди которых восемь – проекта 22800 "Каракурт". Именно один из этих кораблей был поврежден 4 ноября, но степень его повреждений пока не ясна.

"В общем, это не означает, что теперь у россиян резко стало меньше возможностей обстреливать Украину ракетами "Калибр". Хотя бы потому, что свое ракетоносное "ядро", которое использовалось для ракетных ударов – два фрегата проекта 11356, три корвета проекта 21631 "Буян -М" и четыре субмарина проекта 636.6 — по состоянию на 2 ноября 2023 года россияне держали в Новороссийске (о чем свидетельствуют спутниковые снимки в открытом доступе", — объясняет эксперт.

Примечательно, что стоящих на заводе "Залив" Каракуртов" пока нет в строю Черноморского флота РФ.

"Нюанс в том, что корабли проекта "Каракурт" на заводе "Залив" кафиры планировали использовать для формирования так называемого "Азовского военно-морского района" во временно оккупированном Мариуполе, и именно "Каракурты" должны быть "ядром" этой флотилии", — добавляет Киричевский.

Превратить Крым в "зону закрытого доступа".

Как считает эксперт, все выше свидетельствует о том, что наши военные хотят превратить временно оккупированный Крым и окружающие воду Черного моря в сплошную "зону закрытого доступа".

"Акцент на ударах именно по судоремонтным мощностям может указывать на замысел наших военных превратить временно оккупированный Крым и окружающие воды Черного моря в сплошную "зону закрытого доступа" для надводных кораблей Черноморского флота РФ, чтобы физически не могли препятствовать торговому судоходству в порты "Большой Одессы" ". Ну, и чтобы стартовый район для пусков "Калибров" размещался как можно дальше от наших берегов", — рассказывает он.

Несмотря на это, россияне могут продолжить провокации, в частности со сбросом донных авиационных мин типа МДМ-3 со своих самолетов на маршрут следования судов в наши черноморские порты.

Что известно об атаке ВСУ в Керчи

Вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по российской морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Атакованный в оккупированной Керчи российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт " с технологией "стелс". Судно еще не было взято в состав флота.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.