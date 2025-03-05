Удар по гостинице в Кривом Роге: есть погибшие и раненые (фото)

Российская ракета попала в пятиэтажную гостиницу в Кривом Роге.
В результате ракетной атаки по Кривому Рогу вечером 5 марта уже известно о погибших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина. Пострадавших трое. Все госпитализированы. Двое — "тяжелые". Одна женщина в состоянии средней тяжести", — сообщил он.
Позже Лисак уточнил, что погибли двое людей. Госпитализировано уже семеро. Из них четверо – в тяжелом состоянии.
По информации ГСЧС, российская ракета попала в пятиэтажную гостиницу, повлекшую пожар. Удалось спасти 14 человек.
В результате удара была разрушена лестничная клетка, поэтому под завалами могут быть люди. Спасатели работают на месте трагедии.
Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.
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