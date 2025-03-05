Удар по гостинице в Кривом Роге: есть погибшие и раненые (фото)

Российская ракета попала в пятиэтажную гостиницу в Кривом Роге.

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу вечером 5 марта уже известно о погибших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина. Пострадавших трое. Все госпитализированы. Двое — "тяжелые". Одна женщина в состоянии средней тяжести", — сообщил он.

Позже Лисак уточнил, что погибли двое людей. Госпитализировано уже семеро. Из них четверо – в тяжелом состоянии.

По информации ГСЧС, российская ракета попала в пятиэтажную гостиницу, повлекшую пожар. Удалось спасти 14 человек.

В результате удара была разрушена лестничная клетка, поэтому под завалами могут быть люди. Спасатели работают на месте трагедии.

Фото: ГСЧС

Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.

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